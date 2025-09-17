Укр Рус
24 Канал Новости Украины Российские войска снова запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза
17 сентября, 17:05
6

Российские войска снова запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза

Полина Буянова

В среду, 17 сентября, российская оккупационная армия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе. Угроза ударных БпЛА распространилась на ряд северных и восточных областей Украины.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем городе или области оставайтесь в укрытии до ее завершения. Где движутся вражеские беспилотники – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Новый реактивный "Шахед": аналитики подсчитали, насколько он дороже "Герань-2"

Куда летят российские "Шахеды"?

 

17:24, 17 сентября

БпЛА на Сумщине курсом на Конотоп.

17:23, 17 сентября

  • БпЛА на Черниговщине в направлении Сновска с северо-востока.
  • БпЛА на Днепр с южного и юго-западного направления.
  • БпЛА на границе Кировоградщины и Днепропетровщины в западном направлении.
17:00, 17 сентября

Угроза ударных БпЛА в Александрийском районе Кировоградской области.

16:59, 17 сентября

Ударные БпЛА с юга Запорожской области, курсом на Днепр.

16:58, 17 сентября

В направлении Криворожского района движутся ударные БпЛА.

16:57, 17 сентября

Ударные БпЛА в Синельниковском, Новгород-Северском районах, Запорожской области и в Донецкой области.

Эти беспилотники представляют угрозу для жизни и здоровья граждан определенных областей и районов, во время тревоги находитесь в укрытиях! 
– отметили в Воздушных силах.

16:57, 17 сентября

Угроза ударных БпЛА в Никопольском районе.

16:56, 17 сентября

Вблизи общины Недригайлов на Сумщине зафиксировали БпЛА, вектор движения – на юг.

Жителей призвали находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

16:54, 17 сентября

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА для Харькова и Харьковского района.