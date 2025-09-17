Российские войска снова запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза
В среду, 17 сентября, российская оккупационная армия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе. Угроза ударных БпЛА распространилась на ряд северных и восточных областей Украины.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем городе или области оставайтесь в укрытии до ее завершения. Где движутся вражеские беспилотники – читайте в материале 24 Канала.
Куда летят российские "Шахеды"?
БпЛА на Сумщине курсом на Конотоп.
Угроза ударных БпЛА в Александрийском районе Кировоградской области.
Ударные БпЛА с юга Запорожской области, курсом на Днепр.
В направлении Криворожского района движутся ударные БпЛА.
Ударные БпЛА в Синельниковском, Новгород-Северском районах, Запорожской области и в Донецкой области.
Эти беспилотники представляют угрозу для жизни и здоровья граждан определенных областей и районов, во время тревоги находитесь в укрытиях!
Угроза ударных БпЛА в Никопольском районе.
Вблизи общины Недригайлов на Сумщине зафиксировали БпЛА, вектор движения – на юг.
Жителей призвали находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА для Харькова и Харьковского района.