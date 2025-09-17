У середу, 17 вересня, російська окупаційна армія вчергове запустила по Україні дрони-камікадзе. Загроза ударних БпЛА поширилася на низку північних та східних областей України.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті або області залишайтеся в укритті до її завершення. Де рухаються ворожі безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Новий реактивний "Шахед": аналітики підрахували, наскільки він дорожчий за "Герань-2"

Куди летять російські "Шахеди"?