24 Канал Новини України Російські війська знову запустили "Шахеди": для яких областей є загроза
17 вересня, 17:05
Російські війська знову запустили "Шахеди": для яких областей є загроза

Поліна Буянова

У середу, 17 вересня, російська окупаційна армія вчергове запустила по Україні дрони-камікадзе. Загроза ударних БпЛА поширилася на низку північних та східних областей України.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті або області залишайтеся в укритті до її завершення. Де рухаються ворожі безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Куди летять російські "Шахеди"?

 

17:00, 17 вересня

Загроза ударних БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області.

16:59, 17 вересня

Ударні БпЛА із півдня Запорізької області, курсом на Дніпро.

16:58, 17 вересня

У напрямку Криворізького району рухаються ударні БпЛА.

16:57, 17 вересня

Ударні БпЛА в Синельниківському, Новгород-Сіверському районах, Запорізькій області та на Донеччині. 

Ці безпілотники становлять загрозу для життя та здоров'я громадян визначених областей та районів, під час тривоги перебувайте в укриттях! 
– наголосили в Повітряних силах.

16:57, 17 вересня

Загроза ударних БпЛА в Нікопольському районі.

16:56, 17 вересня

Поблизу громади Недригайлів на Сумщині зафіксували БпЛА, вектор руху – на південь. 

Жителів закликали перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги.

16:54, 17 вересня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА для Харкова та Харківського району.