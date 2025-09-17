У разі оголошення повітряної тривоги у вашому місті або області залишайтеся в укритті до її завершення. Де рухаються ворожі безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Куди летять російські "Шахеди"?
Загроза ударних БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області. Ударні БпЛА із півдня Запорізької області, курсом на Дніпро. У напрямку Криворізького району рухаються ударні БпЛА. Ударні БпЛА в Синельниківському, Новгород-Сіверському районах, Запорізькій області та на Донеччині. Ці безпілотники становлять загрозу для життя та здоров'я громадян визначених областей та районів, під час тривоги перебувайте в укриттях! Загроза ударних БпЛА в Нікопольському районі. Поблизу громади Недригайлів на Сумщині зафіксували БпЛА, вектор руху – на південь. Жителів закликали перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА для Харкова та Харківського району.
