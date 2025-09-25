На Харьковщине из-за попадания дрона погиб человек, возник пожар
- В результате атаки дрона на территории коммунального предприятия в поселке Приколотное погиб 59-летний мужчина и возник пожар.
- В ликвидации последствий удара участвовали 10 спасателей и 3 единицы техники, в частности медицинский расчет ГСЧС.
В ночь на 25 сентября Россия снова атаковала Харьковскую область дронами. К сожалению, не обошлось без жертв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Что известно об атаке на Харьковскую область?
Так, дрон оккупантов попал по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины Купянщины.
В результате атаки произошли разрушения и пожар в административном здании. К сожалению, погиб 59-летний мужчина,
– сообщили спасатели.
В ликвидации последствий российского удара участвовали 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Пожар на Купянщине
Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что массированные налеты малозаметных дронов представляют особую опасность и для Украины, и для Европы. Дело в том, что против них неэффективны классические средства противовоздушной обороны.
Как россияне атакуют Украину?
В ночь на 25 сентября россияне запустили 176 ударных дронов, из которых сбить удалось 150 беспилотников. Зафиксировано попадание 13 "Шахедов" на 8 локациях, а также падение сбитых на 1 локации.
В Винницкой области Россия атаковала критическую инфраструктуру. Из-за ударов без света осталась часть города, движение поездов было остановлено. К счастью, обошлось без пострадавших.
Вследствие вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине Укрзализныця имеет обесточивание отдельных участков. Компания сообщили о задержки ряда поездов в Украине.