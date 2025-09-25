В ночь на 25 сентября Россия снова атаковала Харьковскую область дронами. К сожалению, не обошлось без жертв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Проверка или психологическое давление: как провокации России против Европы связаны с Украиной

Что известно об атаке на Харьковскую область?

Так, дрон оккупантов попал по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины Купянщины.

В результате атаки произошли разрушения и пожар в административном здании. К сожалению, погиб 59-летний мужчина,

– сообщили спасатели.

В ликвидации последствий российского удара участвовали 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Пожар на Купянщине / фото ГСЧС

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что массированные налеты малозаметных дронов представляют особую опасность и для Украины, и для Европы. Дело в том, что против них неэффективны классические средства противовоздушной обороны.

Как россияне атакуют Украину?