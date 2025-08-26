Укр Рус
26 августа, 22:12
Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей есть угроза

Полина Буянова

Поздно вечером 26 августа российские войска в очередной раз запустили ударные БпЛА по Украине. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят вражеские беспилотники?

 

22:50, 26 августа

  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на Сумщину.
  • Группа "Шахедов" на востоке Харьковщины курсом на северо-запад.
  • БпЛА на севере Донецкой области курсом на запад.
  • Новая группа БпЛА на востоке Донецкой области курсом на запад.
22:06, 26 августа

Вражеские БПЛА из Луганской области на Харьковщину и Донетчину.

22:05, 26 августа

Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины. Привлечены средства для сбития.

 

 