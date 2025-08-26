Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей есть угроза
Поздно вечером 26 августа российские войска в очередной раз запустили ударные БпЛА по Украине. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят вражеские беспилотники?
Вражеские БПЛА из Луганской области на Харьковщину и Донетчину. Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины. Привлечены средства для сбития.
Вражеские БПЛА из Луганской области на Харьковщину и Донетчину.
Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины. Привлечены средства для сбития.