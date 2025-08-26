Поздно вечером 26 августа российские войска в очередной раз запустили ударные БпЛА по Украине. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Украина превращает войну в битву дронов: стартапы против российских ударных беспилотников

Куда летят вражеские беспилотники?