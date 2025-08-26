26 серпня, 22:12
Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей є загроза
Пізно ввечері 26 серпня російські війська вчергове запустили ударні БпЛА по Україні. Через загрозу "Шахедів" в низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять ворожі безпілотники?
Ворожі БпЛА з Луганщини на Харківщину та Донеччину. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини. Залучено засоби для збиття.
22:06, 26 серпня
22:05, 26 серпня
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини. Залучено засоби для збиття.