24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей є загроза
26 серпня, 22:12
Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей є загроза

Поліна Буянова

Пізно ввечері 26 серпня російські війська вчергове запустили ударні БпЛА по Україні. Через загрозу "Шахедів" в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять ворожі безпілотники?

 

22:06, 26 серпня

Ворожі БпЛА з Луганщини на Харківщину та Донеччину.

22:05, 26 серпня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини. Залучено засоби для збиття.

 

 