Пізно ввечері 26 серпня російські війська вчергове запустили ударні БпЛА по Україні. Через загрозу "Шахедів" в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять ворожі безпілотники?