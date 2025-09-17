Укр Рус
17 сентября, 12:50
Дешевый способ сбивать дроны: СМИ рассказали, какое решение придумали для Eurofighter Typhoon

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Европейцы планируют использовать высокоточные ракеты APKWS на истребителях Eurofighter Typhoon для удешевления сбивания дронов.
  • BAE Systems проводит оценки интеграции ракет APKWS на Eurofighter Typhoon, рассматривая это как недорогой вариант борьбы с дронами.

После того как НАТО использовал для сбивания российских "Шахедов" в разы более дорогие ракеты "воздух-воздух", в Альянсе как никогда стал актуальным вопрос увеличения своей базы ПВО. Прежде всего речь идет о зенитных дронах, которые активно использует Украина – но есть и другие решения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Как европейцы планируют удешевить сбивание "Шахедов"?

Как отметили эксперты, говоря о сбивании дронов с истребителей, то и здесь есть значительно более дешевый, но одновременно эффективный вариант. Речь идет о высокоточных ракетах AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), которые уже используют на ряде самолетов США – F-16, F-15E и A-10.

К этому перечню вскоре может присоединиться и европейская разработка – Eurofighter Typhoon. Издание The War Zone пишет, что сейчас в BAE Systems активно изучают такую возможность, что подтвердил руководитель направления Typhoon Strategy Delivery Пол Смит.

По состоянию на сейчас пока проводятся только оценки интеграции ракет с лазерным наведением APKWS на самолеты Eurofighter Typhoon – в BAE Systems признают, что это достаточно недорогой вариант сбивать дроны, и сейчас проводятся "технико-экономические обоснования" такой идеи, 
– рассказали в Defence Express.

Сейчас существует сценарий, по которому в разработке тех или иных технологий будут предоставлять приоритет именно возможностям противодействия дронам. Это среди всего интеграция на самолет нового радара с АФАР, хотя он также будет полезным для усиления антидронових возможностей самолета.

Как НАТО готовится сбивать российские дроны?

  • После того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, в Европе снова заговорили над тем, чтобы сбивать "Шахеды" еще над территорией Украины.

  • Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заметил, что это предложение может столкнуться с проблемой. Он предполагает, что скорее всего польские самолеты в воздушном пространстве Украины смогут только передавать координаты дронов, а остальным уже будет заниматься украинской ПВО. Дело в том, что вручение может быть интерпретировано как участие в боевых действиях. Соответствующие угрозы уже звучат из России.

  • Как отмечает The Economist, европейский воздушный "щит" имеет серьезные уязвимости. Значительная часть мощных систем передана Украине, поэтому запасы Европы истощены. Малоразмерные дроны трудно засечь радарами, а их перехват дорогими ЗРК является нерациональным.

  • Не менее весомой является роль политического фактора: НАТО не сможет сбивать дроны над Украиной без единодушного согласия всех его членов.