После того как НАТО использовал для сбивания российских "Шахедов" в разы более дорогие ракеты "воздух-воздух", в Альянсе как никогда стал актуальным вопрос увеличения своей базы ПВО. Прежде всего речь идет о зенитных дронах, которые активно использует Украина – но есть и другие решения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Как европейцы планируют удешевить сбивание "Шахедов"?

Как отметили эксперты, говоря о сбивании дронов с истребителей, то и здесь есть значительно более дешевый, но одновременно эффективный вариант. Речь идет о высокоточных ракетах AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), которые уже используют на ряде самолетов США – F-16, F-15E и A-10.

К этому перечню вскоре может присоединиться и европейская разработка – Eurofighter Typhoon. Издание The War Zone пишет, что сейчас в BAE Systems активно изучают такую возможность, что подтвердил руководитель направления Typhoon Strategy Delivery Пол Смит.

По состоянию на сейчас пока проводятся только оценки интеграции ракет с лазерным наведением APKWS на самолеты Eurofighter Typhoon – в BAE Systems признают, что это достаточно недорогой вариант сбивать дроны, и сейчас проводятся "технико-экономические обоснования" такой идеи,

– рассказали в Defence Express.

Сейчас существует сценарий, по которому в разработке тех или иных технологий будут предоставлять приоритет именно возможностям противодействия дронам. Это среди всего интеграция на самолет нового радара с АФАР, хотя он также будет полезным для усиления антидронових возможностей самолета.

