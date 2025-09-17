Дешевий спосіб збивати дрони: ЗМІ розповіли, яке рішення вигадали для Eurofighter Typhoon
- Європейці планують використовувати високоточні ракети APKWS на винищувачах Eurofighter Typhoon для здешевлення збиття дронів.
- BAE Systems проводить оцінки інтеграції ракет APKWS на Eurofighter Typhoon, розглядаючи це як недорогий варіант боротьби з дронами.
Після того як НАТО використовував для збиття російських "Шахедів" у рази дорожчі ракети "повітря-повітря", в Альянсі як ніколи стало актуальним питанням збільшення своєї бази ППО. Передусім йдеться про зенітні дрони, які активно використовує Україна – але є й інші рішення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.
Як європейці планують здешевити збиття "Шахедів"?
Як зауважили експерти, говорячи про збиття дронів з винищувачів, то й тут є значно дешевший, але водночас ефективний варіант. Мовиться про високоточні ракети AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), які вже використовують на низці літаків США – F-16, F-15E та A-10.
До цього переліку невдовзі може приєднатися і європейська розробка – Eurofighter Typhoon. Видання The War Zone пише, що зараз у BAE Systems активно вивчають таку можливість, що підтвердив керівник напрямку Typhoon Strategy Delivery Пол Сміт.
Станом на зараз поки що проводяться лише оцінки інтеграції ракет з лазерним наведенням APKWS на літаки Eurofighter Typhoon – у BAE Systems визнають, що це досить недорогий варіант збивати дрони, і зараз проводяться "техніко-економічні обґрунтування" такої ідеї,
– розповіли у Defence Express.
Зараз існує сценарій, за якою у розробці тих чи інших технологій будуть надавати пріорітет саме можливостям протидії дронам. Це серед усього інтеграція на літак нового радара з АФАР, хоча він також буде корисним для посилення антидронових можливостей літака.
Як НАТО готується збивати російські дрони?
Після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, у Європі знову заговорили над тим, аби збивати "Шахеди" ще над територією України.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зауважив, що ця пропозиція може зіткнутися з проблемою. Він припускає, що скоріше за все польські літаки у повітряному просторі України зможуть лише передавати координати дронів, а рештою вже займатиметься українською ППО. Річ у тім, що вручання може бути інтерпретовано як участь у бойових діях. Відповідні погрози вже лунають з Росії.
Як наголошує The Economist, європейський повітряний "щит" має серйозні вразливості. Значну частину потужних систем передано Україні, тож запаси Європи виснажені. Малорозмірні дрони важко засікти радарами, а їх перехоплення дорогими ЗРК є нераціональним.
Не менш вагомою є роль політичного фактору: НАТО не зможе збивати дрони над Україною без одностайної згоди всіх його членів.