Як європейці планують здешевити збиття "Шахедів"?

Як зауважили експерти, говорячи про збиття дронів з винищувачів, то й тут є значно дешевший, але водночас ефективний варіант. Мовиться про високоточні ракети AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), які вже використовують на низці літаків США – F-16, F-15E та A-10.

До цього переліку невдовзі може приєднатися і європейська розробка – Eurofighter Typhoon. Видання The War Zone пише, що зараз у BAE Systems активно вивчають таку можливість, що підтвердив керівник напрямку Typhoon Strategy Delivery Пол Сміт.

Станом на зараз поки що проводяться лише оцінки інтеграції ракет з лазерним наведенням APKWS на літаки Eurofighter Typhoon – у BAE Systems визнають, що це досить недорогий варіант збивати дрони, і зараз проводяться "техніко-економічні обґрунтування" такої ідеї,

Зараз існує сценарій, за якою у розробці тих чи інших технологій будуть надавати пріорітет саме можливостям протидії дронам. Це серед усього інтеграція на літак нового радара з АФАР, хоча він також буде корисним для посилення антидронових можливостей літака.

