Как европейцы планируют удешевить сбивание "Шахедов"?
Как отметили эксперты, говоря о сбивании дронов с истребителей, то и здесь есть значительно более дешевый, но одновременно эффективный вариант. Речь идет о высокоточных ракетах AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), которые уже используют на ряде самолетов США – F-16, F-15E и A-10.
К этому перечню вскоре может присоединиться и европейская разработка – Eurofighter Typhoon. Издание The War Zone пишет, что сейчас в BAE Systems активно изучают такую возможность, что подтвердил руководитель направления Typhoon Strategy Delivery Пол Смит.
По состоянию на сейчас пока проводятся только оценки интеграции ракет с лазерным наведением APKWS на самолеты Eurofighter Typhoon – в BAE Systems признают, что это достаточно недорогой вариант сбивать дроны, и сейчас проводятся "технико-экономические обоснования" такой идеи,
Сейчас существует сценарий, по которому в разработке тех или иных технологий будут предоставлять приоритет именно возможностям противодействия дронам. Это среди всего интеграция на самолет нового радара с АФАР, хотя он также будет полезным для усиления антидронових возможностей самолета.
Как НАТО готовится сбивать российские дроны?
После того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, в Европе снова заговорили над тем, чтобы сбивать "Шахеды" еще над территорией Украины.
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заметил, что это предложение может столкнуться с проблемой. Он предполагает, что скорее всего польские самолеты в воздушном пространстве Украины смогут только передавать координаты дронов, а остальным уже будет заниматься украинской ПВО. Дело в том, что вручение может быть интерпретировано как участие в боевых действиях. Соответствующие угрозы уже звучат из России.
Как отмечает The Economist, европейский воздушный "щит" имеет серьезные уязвимости. Значительная часть мощных систем передана Украине, поэтому запасы Европы истощены. Малоразмерные дроны трудно засечь радарами, а их перехват дорогими ЗРК является нерациональным.
Не менее весомой является роль политического фактора: НАТО не сможет сбивать дроны над Украиной без единодушного согласия всех его членов.