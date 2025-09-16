Авторы отмечают, что появление беспилотников над Польшей стало самым серьезным нарушением воздушных границ НАТО за всю историю существования организации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой The Economist.

Какие звенья ПВО имеет НАТО?

Генсек Марк Рютте назвал действия Альянса "успешными", хотя польские и нидерландские истребители смогли сбить лишь часть аппаратов.

Система воздушной обороны НАТО состоит из трех ключевых элементов. Во-первых, это обнаружение угроз. Альянс располагает 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, обычно дислоцируются в Германии, а также стратегические беспилотники RQ-4 D Phoenix, базирующиеся на Сицилии. Польша дополнительно заказала американские аэростаты с радарами на 1 миллиард долларов. В Европе также тестируются акустические сенсоры для фиксации звука дронов. Похожие системы использует Украина.

Второе звено – истребительная авиация. Итальянские, испанские, венгерские, нидерландские и норвежские самолеты сейчас патрулируют воздушное пространство Балтии, Польши и Румынии. Они способны обнаруживать и сопровождать российские борта, а в случае необходимости сбивать их, как это произошло 10 сентября.

Третий компонент – наземная ПВО. В Восточной Европе действуют собственные радары и комплексы, усиленные системами Patriot. Германия направила батареи Patriot в Польшу, и то же самое планируют сделать Нидерланды. США и союзники также используют эсминцы с радарами дальнего действия и перехватчиками. США имеют и собственные наземные радары в Польше и Румынии. Часть элементов интегрирована в единую систему IAMD, которой руководит Командование ОВД НАТО в Рамштайн.

"Далее по иерархии командования воздушное пространство НАТО обслуживают два "объединенные центры управления воздушными операциями": один в Германии отвечает за все к северу от Альп, а другой, в Испании, – за южную часть", – объясняется в материале.

В чем уязвимости "воздушного щита" Европы?

Впрочем, как отмечает The Economist, этот "щит" имеет серьезные уязвимости. Значительную часть мощных систем передано Украине, поэтому запасы Европы истощены. В июне генсекретарь НАТО Марк Рютте говорил, что Альянсу нужно будет на 400% нарастить свои средства ПВО, чтобы соответствовать официальным планам.

Малоразмерные дроны трудно засечь радарами, а их перехват дорогими ЗРК является нерациональным. Так, российские дроны Гербера сделаны из пенопласта и создавались как приманки. Системы ближней обороны только разрабатываются, и пробелы в этой сфере сохраняются.

Проблемой остается и политический фактор. НАТО в значительной степени зависит от США, которые при президентстве Дональда Трампа больше фокусируются на других регионах. Европейские ВВС имеют сотни самолетов, но управление воздушными операциями все еще базируется на американском опыте.

Отдельно издание обращает внимание на ограничения правил НАТО: союзники не могут сбивать ракеты или дроны над территорией Беларуси или Украины без единодушного согласия всех 32-х членов. Это делает Альянс уязвимым и менее решительным по сравнению, например, с Израилем, который практикует превентивные удары, сбивая иранские ракеты над соседними странами.

Как НАТО реагирует на атаку БпЛА по Польше?