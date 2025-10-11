"В глубоком тылу нет безопасных мест": СБУ успешно атаковала НПЗ в Башкортостане
- СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ" в Уфе, Башкортостан, что в 1400 км от Украины, с помощью беспилотников.
- После атаки на заводе вспыхнул пожар, вследствие чего поднялся столб черного дыма, к месту происшествия прибыла пожарная техника.
Утром 11 октября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа республики Башкортостан в 1400 километрах от Украины.
Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами российские вооруженные силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.
Новости к теме "Следующей может быть Москва": Украина бьет по одной из самых болезненных точек России
Какие последствия атаки на НПЗ "Башнафта"?
По данным СБУ, после взрывов на территории "Башнафта-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднялся столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников Центра спецопераций "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане – в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу России нет безопасных мест,
– говорят в Службе безопасности.
А также уверяют, что могут дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины.
Украина атакует российские НПЗ: коротко о главном
В четверг, 9 октября, Ростовскую область России атаковали дроны. В сети писали о прилете по нефтебазе в Матвеев Кургане.
Тогда как 4 октября под ударом в очередной раз оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Операцию осуществили ССО совместно с повстанческим движением в России "Черная искра".
Стоит заметить, что украинские атаки остановили почти 40% российских НПЗ, что вызвало дефицит бензина. Цены на него выросли на 12,73% за год. Это является рекордом за последние 14 лет.