Зранку 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа республіки Башкортостан за 1400 кілометрів від України.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії й забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російські збройні сили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

Новини до теми "Наступною може бути Москва": Україна б'є по одній із найболючіших точок Росії

Які наслідки атаки на НПЗ "Башнафта"?

За даними СБУ, після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом піднявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників Центру спецоперацій "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані – за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу Росії немає безпечних місць,

– кажуть у Службі безпеки.

А також запевняють, що можуть дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України.

Україна атакує російські НПЗ: коротко про головне