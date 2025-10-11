"У глибокому тилу немає безпечних місць": СБУ успішно атакувала НПЗ в Башкортостані
- СБУ атакувала нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" в Уфі, Башкортостан, що за 1400 км від України, за допомогою безпілотників.
- Після атаки на заводі спалахнула пожежа, внаслідок чого піднявся стовп чорного диму, до місця події прибула пожежна техніка.
Зранку 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа республіки Башкортостан за 1400 кілометрів від України.
Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії й забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російські збройні сили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.
Які наслідки атаки на НПЗ "Башнафта"?
За даними СБУ, після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом піднявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників Центру спецоперацій "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані – за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу Росії немає безпечних місць,
– кажуть у Службі безпеки.
А також запевняють, що можуть дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України.
Україна атакує російські НПЗ: коротко про головне
У четвер, 9 жовтня, Ростовську область Росії атакували дрони. Тоді в мережі писали про приліт по нафтобазі у Матвєєв Кургані.
Тоді як 4 жовтня під ударом вкотре опинився нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Операцію здійснили ССО спільно з повстанським рухом у Росії "Черная искра".
Варто зауважити, що українські атаки зупинили майже 40% російських НПЗ, що викликало дефіцит бензину. Ціни на нього зросли на 12,73% за рік. Це є рекордом за останні 14 років.