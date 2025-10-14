На Черниговщине после попадания четырех дронов горела нефтебаза после попадания в нее
- На Черниговщине четыре дрона попали в нефтебазу, вызвав пожар, а также обстреляны Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.
- В Сумской области от обстрелов пострадали 15 общин.
Российская армия ночью обстреляла Север Украины. Дронами была повреждена инфраструктура Черниговской и Сумской области.
Под атаку, в частности, попал критический объект. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОК "Север".
Что атаковал враг на Черниговщине и Сумщине 14 октября?
В ночь на 14 октября российская армия терроризировала Украину дронами. Некоторые из них долетели до цели и поразили объекты. Так за сутки оккупанты 22 раза обстреляли Черниговскую область. В регионе произошло 84 взрыва. В этот день враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.
Известно о последствиях атаки по Семеновке, что в Черниговской области. Там погиб один человек, а еще один ранен. Населенный пункт атаковали FPV-дроном. Удар произошел по магазину в центре. Погиб его владелец. Повреждены также два жилых дома в городе.
В Нежинском районе четыре дрона попали в нефтебазу, в результате чего там начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.
Пожарные ликвидировали последствия атаки в Нежинском районе / Фото ГСЧС Черниговской области
В Сумской области под атакой были 15 общин. Россияне совершили почти 110 обстрелов. Больше всего пострадали Сумской и Шосткинский районы.
Что известно об обстреле Украины ночью?
Российская армия накануне ударила КАБами по Харькову. Вражеское вооружение попало в медицинское учреждение. 57 пациентов пострадали, из них 6 – ранены. Во время атаки было повреждено не менее 19 автомобилей, здание медучреждения, фасады домов рядом и гаражи.
Враг ударил по Долинской и Новопражской громадам Кировоградщины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и железная дорога.
ПВО смогла сбить и обезвредить 69 из 96 вражеских БпЛА различных типов на Севере, Юге, Востоке и в центре страны. Попадания произошли на 7 локациях, а еще в одном месте упали обломки. Президент Владимир Зеленский отметил, что целью россиян снова стала энергетика.