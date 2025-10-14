Российская армия ночью обстреляла Север Украины. Дронами была повреждена инфраструктура Черниговской и Сумской области.

Под атаку, в частности, попал критический объект. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОК "Север".

Что атаковал враг на Черниговщине и Сумщине 14 октября?

В ночь на 14 октября российская армия терроризировала Украину дронами. Некоторые из них долетели до цели и поразили объекты. Так за сутки оккупанты 22 раза обстреляли Черниговскую область. В регионе произошло 84 взрыва. В этот день враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.

Известно о последствиях атаки по Семеновке, что в Черниговской области. Там погиб один человек, а еще один ранен. Населенный пункт атаковали FPV-дроном. Удар произошел по магазину в центре. Погиб его владелец. Повреждены также два жилых дома в городе.

В Нежинском районе четыре дрона попали в нефтебазу, в результате чего там начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Пожарные ликвидировали последствия атаки в Нежинском районе / Фото ГСЧС Черниговской области

В Сумской области под атакой были 15 общин. Россияне совершили почти 110 обстрелов. Больше всего пострадали Сумской и Шосткинский районы.

Что известно об обстреле Украины ночью?