Російська армія вночі обстріляла Північ України. Дронами було пошкоджено інфраструктуру Чернігіської та Сумської області.

Під атаку, зокрема, потрапив критичний об'єкт. Про це пише 24 Канал з посиланням на ОК "Північ".

Що атакував ворог на Чернігівщині та Сумщині 14 жовтня?

В ніч проти 14 жовтня російська армія тероризувала Україну дронами. Деякі з них долетіли до цілі та уразили об'єкти. Так за добу окупанти 22 рази обстріляли Чернігівську область. У регіоні сталося 84 вибухи. Цього дня ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

Відомо про наслідки атаки по Семенівці, що в Чернігівській області. Там загинула одна людина, а ще одну поранено. Населений пункт атакували FPV-дроном. Удар стався по магазину в центрі. Загинув його власник. Ушкоджено також два житлові будинки в місті.

У Ніжинському районі чотири дрони влучили в нафтобазу, внаслідок чого там почалася пожежа. Рятувальники ліквідували займання, обійшлося без постраждалих.

Вогнеборці ліквідували наслідки атаки в Ніжинському районі / Фото ДСНС Чернігівської області

У Сумській області під атакою були 15 громад. Росіяни здійснили майже 110 обстрілів. Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони.

Що відомо про обстріл України вночі?