Россия снова запустила "Шахеды": какие регионы Украины под атакой дронов
Вечером 2 октября российские военные в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Защитники сообщили о вражеских дронах в некоторых регионах нашей страны.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона советуем не пренебрегать безопасностью.
Что известно о движении вражеских дронов?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Группа БпЛА с Харьковщины курсом на Сумщину. БпЛА на Днепропетровщине, вектор движения Кривой Рог. БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину. БпЛА на востоке Запорожской области, курс западный. БпЛА в центре Полтавщины, курсом на Миргород. БпЛА с Черкасской области курсом на Киевщину (Бориспольский район). БпЛА курсом на Харьков. БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область. БпЛА на Полтавщине, курс юго-западный. БпЛА курсом на Харьков. Группа вражеских БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
