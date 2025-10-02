Росія знову запустила "Шахеди": які регіони України під атакою дронів
Увечері 2 жовтня російські військові вкотре атакували Україну безпілотниками. Захисники повідомили про ворожі дрони в деяких регіонах нашої країни.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо не нехтувати безпекою.
Що відомо про рух ворожих дронів?
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на мапі
БпЛА на Дніпропетровщині, вектор руху Кривий Ріг.
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
БпЛА на сході Запорізької області, курс західний.
БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на Миргород.
БпЛА з Черкащини курсом на Київщину (Бориспільський район).
БпЛА курсом на Харків.
БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.
БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
БпЛА курсом на Харків.
Група ворожих БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.