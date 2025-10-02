Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": які регіони України під атакою дронів
2 жовтня, 20:09
4

Росія знову запустила "Шахеди": які регіони України під атакою дронів

Тимур Єремьянц

Увечері 2 жовтня російські військові вкотре атакували Україну безпілотниками. Захисники повідомили про ворожі дрони в деяких регіонах нашої країни.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо не нехтувати безпекою.

Що відомо про рух ворожих дронів?

20:43, 02 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині, вектор руху Кривий Ріг.

20:42, 02 жовтня

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

20:40, 02 жовтня

БпЛА на сході Запорізької області, курс західний.

20:38, 02 жовтня

БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на Миргород.

20:37, 02 жовтня

БпЛА з Черкащини курсом на Київщину (Бориспільський район).

20:36, 02 жовтня

БпЛА курсом на Харків.

20:16, 02 жовтня

БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину.

19:24, 02 жовтня

БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.

19:15, 02 жовтня

БпЛА курсом на Харків.

19:03, 02 жовтня

Група ворожих БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.