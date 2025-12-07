Враг в очередной раз запустил БпЛА на украинские города: где есть угроза удара
Вечером воскресенья, 7 декабря, небо над Украиной снова заполонили вражеские беспилотники. Оккупанты запускают дроны с разных направлений.
Об угрозе атаки российских ударных дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где есть опасность вражеской атаки?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашем.
БпЛА на Чернигов с северо-востока.
БпЛА на/против Павлограда с юга.
БпЛА на Виннитчине.
БпЛА в районе Полтавы.
БпЛА на Киевщине.
БпЛА с юга Черниговщины на Киевщину, курс – юго-западный.
БпЛА по границе Одесской и Николаевской областей движутся в северо-западном направлении.
БпЛА на Полтавщине.
БпЛА над Черниговом.
БпЛА на Николаевщине, мимо Березанки, движутся северо-западным курсом в сторону Одесской области.
БпЛА на Гадяч.
БпЛА на Конотоп с севера.
БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом.
БпЛА на Николаевщину с юга.
- БпЛА на Харьковщине направляются на запад, вектор – Полтавщина.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину, на/против Гадяча, Зеньков.
- БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
БпЛА на Сумщине мимо Сумы, Лебедин. Держат курс на Полтавщину.
Сумы – в районе города вражеские БпЛА.
БпЛА над Черниговом.