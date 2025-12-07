Укр Рус
Враг в очередной раз запустил БпЛА на украинские города: где есть угроза удара
7 декабря, 21:39
5

Враг в очередной раз запустил БпЛА на украинские города: где есть угроза удара

Татьяна Бабич

Вечером воскресенья, 7 декабря, небо над Украиной снова заполонили вражеские беспилотники. Оккупанты запускают дроны с разных направлений.

Об угрозе атаки российских ударных дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где есть опасность вражеской атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем.

 
22:29, 07 декабря

22:16, 07 декабря

БпЛА на Чернигов с северо-востока.

22:11, 07 декабря

БпЛА на/против Павлограда с юга.

22:08, 07 декабря

БпЛА на Виннитчине.

22:06, 07 декабря

БпЛА в районе Полтавы.

22:04, 07 декабря

БпЛА на Киевщине.

21:45, 07 декабря

БпЛА с юга Черниговщины на Киевщину, курс – юго-западный.

21:43, 07 декабря

БпЛА по границе Одесской и Николаевской областей движутся в северо-западном направлении.

21:15, 07 декабря

БпЛА на Полтавщине.

21:13, 07 декабря

БпЛА над Черниговом.

21:09, 07 декабря

БпЛА на Николаевщине, мимо Березанки, движутся северо-западным курсом в сторону Одесской области.

21:02, 07 декабря

БпЛА на Гадяч.

21:00, 07 декабря

БпЛА на Конотоп с севера.

20:54, 07 декабря

БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом.

20:52, 07 декабря

БпЛА на Николаевщину с юга.

20:42, 07 декабря

  • БпЛА на Харьковщине направляются на запад, вектор – Полтавщина.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину, на/против Гадяча, Зеньков.
  • БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
20:30, 07 декабря

БпЛА на Сумщине мимо Сумы, Лебедин. Держат курс на Полтавщину.

20:12, 07 декабря

Сумы – в районе города вражеские БпЛА.

19:24, 07 декабря

БпЛА над Черниговом.

19:11, 07 декабря