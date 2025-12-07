Ворог вкотре запустив БпЛА на українські міста: де є загроза удару

Увечері неділі, 7 грудня, небо над Україною знову заполонили ворожі безпілотники. Окупанти запускають дрони з різних напрямків.

Про загрозу атаки російських ударних дронів інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Де є небезпека ворожої атаки? Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому. 21:15, 07 грудня БпЛА на Полтавщині. 21:13, 07 грудня БпЛА над Черніговом. 21:09, 07 грудня БпЛА на Миколаївщині, повз Березанку, рухаються північно-західним курсом у бік Одещини. 21:02, 07 грудня БпЛА на Гадяч. 21:00, 07 грудня БпЛА на Конотоп з півночі. 20:54, 07 грудня БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом. 20:52, 07 грудня БпЛА на Миколаївщину з півдня. 20:42, 07 грудня БпЛА на Харківщині прямують на захід, вектор – Полтавщина.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину, на/повз Гадяч, Зіньків.

БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний. 20:30, 07 грудня БпЛА на Сумщині повз Суми, Лебедин. Тримають курс на Полтавщину. 20:12, 07 грудня Суми – в районі міста ворожі БпЛА. 19:24, 07 грудня БпЛА над Черніговом. 19:11, 07 грудня Ворожі ударні БпЛА на півдні Харківщини вектором руху на Дніпро.