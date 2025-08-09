Ночью 9 августа российские ударные дроны били по Харьковской области. В частности, в Шевченковской территориальной громаде это была одна из самых массированных воздушных атак за время деоккупации.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что по состоянию на сейчас известно о 7 пострадавших в результате обстрела Харьковщины. К счастью, нет информации о погибших.

Какие последствия атаки?

Анна Черненко отметила, что враг обстрелял Шевченковскую территориальную громаду, расположенную неподалеку Купянска, ближе к Харькову. Ее атаковали более 20 "Шахедов".

Также после первой ночи под атакой был Золочев, по которому оккупанты выпустили три "Герани". Под ударом было здание больницы, которое не работает.

Чугуев ночью тоже был под серьезной атакой беспилотников. Под ударом были частные дома, админздания, зафиксировали несколько пожаров. Там есть пострадавшие люди, среди них – ребенок.

Также атаковали центр города Балаклея. Частный сектор, админздания очень повреждены. К счастью, пока нет информации именно о пострадавших в этом городе.

Россияне обстреляли поселок Шевченково Купянского района. Здесь было повреждено учебное заведение, общежитие еще одного учебного заведения, дом культуры, много коммерческих сооружений частного сектора, многоквартирных домов.

Кроме того, в селе Отрадное атаковали зернохранилища. В поселке Млынки атаковали медицинское учреждение.

Цели россиян не меняются. Харьковская область сегодня пережила серьезную атаку именно беспилотниками как по крупным городам, так и по совсем небольшим селам, где буквально есть части уничтоженных не просто домов, а частей улиц из-за этого,

– подчеркнула корреспондентка.

Купянск продолжают обстреливать почти ежедневно. Там уже несколько дней после попадания в многоэтажный дом, к сожалению, ГСЧС не могут добраться, чтобы разбирать завалы. Известно, что там под завалами в подвалах прятались люди, и их судьба неизвестна. Эти работы по разбору развалов достаточно длительные и требуют более-менее стабильной ситуации безопасности.