Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Балаклейской ГВА Виталия Карабанова.

Какие последствия атака на Балаклею 9 августа?

Чиновник констатировал, что это была очередная тяжелая ночь для Балаклеи. Община в очередной раз подверглась атаке российскими ударными дронами. Террористы подло направили беспилотники по центральной части города.

Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар,

– отметил начальник ГВА.

Добавил, что также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах. На месте обстрела сразу начали работать все необходимые экстренные службы. Обследовали территорию и ликвидировали пожар.

Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс,

– подчеркнул Карабанов.

Отметил, что власть делает все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого военного преступления России.

Последствия атаки России на Балаклею / Фото из телеграма Карабанова

Также чиновник сообщил, что возле дома на улице Соборной, 54, с 08:00 будет работать мобильный ЦНАП для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе єВідновлення. Для обращения надо иметь при себе все необходимые документы.

Последствия вражеской атаки / Фото из телеграма Кабаранова

Председатель ГВА поблагодарил спасателей, коммунальщиков, медиков и всех, кто этой ночью был на месте и помогал людям и городу. Также призвал не игнорировать воздушную тревогу, беречь себя и своих близких.

