Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Балаклейской ГВА Виталия Карабанова.
Смотрите также Россия атаковала Украину беспилотниками: для каких областей была угроза
Какие последствия атака на Балаклею 9 августа?
Чиновник констатировал, что это была очередная тяжелая ночь для Балаклеи. Община в очередной раз подверглась атаке российскими ударными дронами. Террористы подло направили беспилотники по центральной части города.
Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар,
– отметил начальник ГВА.
Добавил, что также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах. На месте обстрела сразу начали работать все необходимые экстренные службы. Обследовали территорию и ликвидировали пожар.
Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс,
– подчеркнул Карабанов.
Отметил, что власть делает все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого военного преступления России.
Последствия атаки России на Балаклею / Фото из телеграма Карабанова
Также чиновник сообщил, что возле дома на улице Соборной, 54, с 08:00 будет работать мобильный ЦНАП для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе єВідновлення. Для обращения надо иметь при себе все необходимые документы.
Последствия вражеской атаки / Фото из телеграма Кабаранова
Председатель ГВА поблагодарил спасателей, коммунальщиков, медиков и всех, кто этой ночью был на месте и помогал людям и городу. Также призвал не игнорировать воздушную тревогу, беречь себя и своих близких.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.