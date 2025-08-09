Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.
Які наслідки атака на Балаклію 9 серпня?
Посадовець констатував, що це була чергова важка ніч для Балаклії. Громада вкотре зазнала атаки російськими ударними дронами. Терористи підло спрямували безпілотники по центральній частині міста.
Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа,
– зазначив начальник МВА.
Додав, що також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках. На місці обстрілу одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби. Обстежили територію й ліквідували пожежу.
Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу,
– наголосив Карабанов.
Зазначив, що влада робить усе, аби надати допомогу постраждалим і якнайшвидше ліквідувати наслідки цього воєнного злочину Росії.
Наслідки атаки Росії на Балаклію / Фото з телеграму Карабанова
Також посадовець повідомив, що біля будинку на вулиці Соборній, 54, з 08:00 буде працюватиме мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за пошкоджене майно по програмі єВідновлення. Для звернення треба мати при собі всі необхідні документи.
Наслідки ворожої атаки / Фото з телеграму Кабаранова
Голова МВА подякував рятувальникам, комунальникам, медикам і всім, хто цієї ночі був на місці й допомагав людям і місту. Також закликав не ігнорувати повітряну тривогу, берегти себе та своїх близьких.
