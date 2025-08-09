Вночі 9 серпня російські ударні дрони били по Харківській області. Зокрема, у Шевченківській територіальній громаді це була одна з наймасованіших повітряних атак за час деокупації.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що станом на зараз відомо про 7 постраждалих внаслідок обстрілу Харківщини. На щастя, немає інформації про загиблих.

Які наслідки атаки?

Анна Черненко зазначила, що ворог обстріляв Шевченківську територіальну громаду, що розташована неподалік Куп'янська, ближче до Харкова. Її атакували понад 20 "Шахедів".

Також після першої ночі під атакою був Золочів, по якому окупанти випустили три "Герані". Під ударом була будівля лікарні, яка не працює.

Чугуїв вночі теж був під серйозною атакою безпілотників. Під ударом були приватні будинки, адмінбудинки, зафіксували кілька пожеж. Там є постраждалі люди, серед них – дитина.

Також атакували центр міста Балаклія. Приватний сектор, адмінбудівлі дуже пошкоджені. На щастя, наразі немає інформації саме про постраждалих у цьому місті.

Росіяни обстріляли селище Шевченкове Куп'янського району. Тут було пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток ще одного навчального закладу, будинок культури, багато комерційних споруд приватного сектору, багатоквартирних будинків.

Крім того, у селі Одрадне атакували зерносховища. У селищі Млинки атакували медичний заклад.

Цілі росіян не змінюються. Харківська область сьогодні пережила серйозну атаку саме безпілотниками як по великих містах, так і по зовсім невеличких селах, де буквально є частини знищених не просто будинків, а частин вулиць через це,

– підкреслила кореспондентка.

Куп'янськ продовжують обстрілювати майже щодня. Там вже кілька днів після влучання в багатоповерховий будинок, на жаль, ДСНС не можуть дістатися, щоб розбирати завали. Відомо, що там під завалами в підвалах ховалися люди, і їхня доля невідома. Ці роботи з розбору розвалів досить тривалі та потребують більш-менш стабільної безпекової ситуації.