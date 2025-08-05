Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Під завалами можуть перебувати люди.

Дивіться також Втримати Куп'янськ може бути важче, ніж Покровськ

Що відомо про удар КАБами?

Унаслідок удару бомбами обвалилися плити перекриття в житловому будинку. За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які ховалися від постійних обстрілів.

Під завалами можуть залишатися 3 цивільних особи – двоє жінок та один чоловік. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини Кримінального кодексу України

Удар по будинку в Куп'янську: дивіться відео

Зверніть увагу! Поліція Харківщини закликає евакуюватися мешканців, що досі залишаються в небезпечних районах. Вони можуть звернутися за номером 102 або безпосередньо до правоохоронців, які щоденно патрулюють місто.

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала КАБами центральну частину Харкова, ударивши по швацькому підприємству та житловій забудові. Було пошкоджено 10 багатоповерхівок і 15 авто, до медиків звернулися понад 20 людей, а серед постраждалих – 10-річна дівчинка.