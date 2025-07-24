Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки та шукати у квартирах багатоповерхівки постраждалих. Наймолодшій постраждалій всього 10 років.

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Деталі російської атаки КАБами по центральній частині Харкова

За словами кореспондентки, приблизно в 11:00 два КАБи за одну хвилину влучили в Шевченківській район Харкова. Росіяни вдарили по цивільному швацькому підприємстві та житлових забудовах.

Диво, що ми не маємо інформації про жертви. Одне з влучань пройшлось за кілька метрів від багатоповерхівки, вікон у ній вже немає. Відомо, що пошкоджено 10 багатоповерхівок та 15 авто,

– сказала вона.

Зараз на місці влучань стоїть дим від пожежі. Комунальні служби та волонтери працюють над ліквідацією наслідків. Понад 20 людей вже звернулось до медиків, у більшості з них – гостра реакція на стрес. Найменша постраждала – 10-річна дівчинка, у якої шоковий стан.

Деякі люди у багатоповерхівці через вибухову хвилю не можуть вийти з квартир. Рятувальники та екстрені служби продовжують пошуки постраждалих.

Черненко зазначила, що востаннє ворог атакував Харків КАБами ще у червні, тоді росіяни завдали також комбіновані удари ракетами та безпілотниками.

Зараз чекаємо відповіді поліції та криміналістів, чи це точно були КАБи і якого типу. Знаємо, що росіяни часто модифікують зброю. Це ускладнює розуміння того, що саме летіло. Однак сигнал тривоги пролунав саме через загрозу керованих авіаційних бомб,

– додала вона.

До слова, вночі 24 липня російська армія атакувала Харківську область. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок цього були прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури.