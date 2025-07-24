Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та місцеві пабліки.
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Що відомо про удар по Харкову?
У четвер, 24 липня, російська авіація завдала удару по Харкову, внаслідок чого постраждала щонайменше 21 людина. Серед поранених – 10-річна дівчинка.
Перші кадри удару по місту / Фото ДСНС України
На одній із локацій вибухова хвиля пошкодила житлові багатоповерхівки, там вибито вікна. Також вогнеборці ліквідували пожежу, яка охопила понад 10 автівок.
Пожежники ліквідують пожежу внаслідок обстрілу: дивіться відео
Дим від прильотів здіймається у середмісті Харкова: дивіться відео
На іншій ділянці обстрілу, в районі гаражного кооперативу, зазнали автіквки та самі гаражі. Крім того, внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство.
Харків після авіаудару / Фото Суспільного