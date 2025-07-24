Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и местные паблики.

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Что известно об ударе по Харькову?

В четверг, 24 июля, российская авиация нанесла удар по Харькову, в результате чего пострадал по меньшей мере 21 человек. Среди раненых – 10-летняя девочка.

Первые кадры удара по городу / Фото ГСЧС Украины

На одной из локаций взрывная волна повредила жилые многоэтажки, там выбиты окна. Также пожарные ликвидировали пожар, который охватил более 10 автомобилей.

Пожарные ликвидируют пожар в результате обстрела: смотрите видео

Дым от прилетов поднимается в центре Харькова: смотрите видео