Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления местных властей Харькова. Под атаку россиян попал центр Харькова.

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Что известно о последствиях атаки КАБами на Харьков?

В четверг, 24 июля, россияне атаковали Харьков около 11:00. Оккупанты применили две авиационные бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-34, который ранее вылетел с аэродрома "Саваслейка". Одна КАБ упала рядом с жилым комплексом в Шевченковском районе, а другая – на гражданское предприятие легкой промышленности. В домах выбиты стекла, локализовано возгорание 7 автомобилей. В гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковушки. Кроме зданий загорелась трансформаторная подстанция

Под завалами есть заблокированные люди. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 12:22 в результате обстрела пострадали 22 человека.

Одна из пострадавших – 10-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс. Как отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, на местах обстрелов работают профильные службы, а бригады медиков оказывают помощь пострадавшим.

Спасательная операция после утренней атаки по Харькову продолжается.

Последствия атаки КАБами по Харькову / Фото ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 24 июля россияне запустили 107 ударных дронов и четыре ракеты. Большинство из примененных БпЛА – это "Шахеды". По состоянию на утро попадания зафиксированы на 11 локациях в разных регионах.