Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міського голови Харкова Ігоря Терехова в етері національного маратону.

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Що відомо про влучання по енергооб'єкту на Харківщині?

Ігор Терехов розповів, що ніч пройшла у Харкові більш-менш спокійно, хоча лунала повітряна тривога. Однак в області були прильоти.

Були такі потужні прильоти по енергетичному об'єкту, який розташований в Харківській області, – наголосив мер.

Терехов зауважив, що ворог до цього атакував Харків безпілотником типу "Черніка". Всього було два влучання.

"Перше влучання було у парк в Індустріальному районі. На щастя, ніхто не постраждав. Але це, як я вже казав, улюблене місце харків'ян, де вони гуляють, відпочивають. І це просто диво, що ніхто не постраждав. Крім цього, було влучання в приватне домогосподарство. Він (дрон – 24 Канал) не розірвався, тому не було руйнації, на щастя", – пояснив міський голова.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що в ніч на 24 липня росіяни запустили понад 100 ударних дронів та чотири ракети по цивільних об'єктах в Україні. Це призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.