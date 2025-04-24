Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. В ніч на 24 квітня Харків знову став ціллю для ракетної атаки з боку російських військ.

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Харків під ракетним ударом

Було зафіксовано сім ракетних ударів по різних районах міста. Один із них припав на Новобаварський район, де вибиті вікна в багатоповерхових будинках.

Окрім цього, внаслідок ракетних ударів, у місті пролунало кілька потужних вибухів, які зачепили декілька районів. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Однак роботи з огляду місць прильоту та збору доказів тривають.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що загроза ракетних атак ще зберігається, і закликав мешканців залишатися в укриттях та дотримуватись заходів безпеки. Ракетна небезпека для міста не минула, тому місцева влада просить людей не ігнорувати сигнали тривоги.