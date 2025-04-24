Відомо, що уламки впали у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про удари по Києву

Приблизно о 1 ночі 24 квітня Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з півночі у напрямку столиці: ударні дрони летіли прямо над центром. За деякий час з'явилася інформація про загрозу "Калібрів" для Київщини. Також у бік столиці летіли кілька швидкісних цілей. Попередньо, це була балістика.

Опісля Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.

За словами Тимура Ткаченка, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів. Також тут зафіксовано займання будинку.