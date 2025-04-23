Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Важливо Понад 1000 кілометрів від України: ЗСУ уразили завод з виробництва "Шахедів"
Де існує небезпека атаки дронів
До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
20:24, 23 квітня
Актуальна мапа тривог
20:14, 23 квітня
Оновлення щодо руху "Шахедів":
- Група "Шахедів" із центру Харківщини курсом на Полтавщину.
- "Шахеди" з півдня Харківщини прямують на Дніпропетровщину.
19:58, 23 квітня
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
19:51, 23 квітня
Група "Шахедів" у центрі Харківщини курсом на захід.
19:36, 23 квітня
"Шахеди" у напрямку Харкова з півдня.
19:04, 23 квітня
Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів". Так, група ворожих ударних БпЛА летить з півночі Луганщини на Харківщину.