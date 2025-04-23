Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Важливо Понад 1000 кілометрів від України: ЗСУ уразили завод з виробництва "Шахедів"

Де існує небезпека атаки дронів

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

20:24, 23 квітня

Актуальна мапа тривог

20:14, 23 квітня

Оновлення щодо руху "Шахедів":

  • Група "Шахедів" із центру Харківщини курсом на Полтавщину.
  • "Шахеди" з півдня Харківщини прямують на Дніпропетровщину.
19:58, 23 квітня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

19:51, 23 квітня

Група "Шахедів" у центрі Харківщини курсом на захід.

19:36, 23 квітня

"Шахеди" у напрямку Харкова з півдня.

19:04, 23 квітня

Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів". Так, група ворожих ударних БпЛА летить з півночі Луганщини на Харківщину.