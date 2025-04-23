Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Важно Более 1000 километров от Украины: ВСУ поразили завод по производству "Шахедов"
Где существует опасность атаки дронов
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Актуальная карта тревог
Обновление относительно движения "Шахедов":
- Группа "Шахедов" из центра Харьковщины курсом на Полтавщину.
- "Шахеды" с юга Харьковщины направляются на Днепропетровщину.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Группа "Шахедов" в центре Харьковщины курсом на запад.
"Шахеды" в направлении Харькова с юга.
Воздушные силы предупредили о пусках "Шахедов". Так, группа вражеских ударных БПЛА летит с севера Луганщины на Харьковщину.