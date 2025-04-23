Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Важно Более 1000 километров от Украины: ВСУ поразили завод по производству "Шахедов"

Где существует опасность атаки дронов

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20:24, 23 апреля Актуальная карта тревог

20:14, 23 апреля Обновление относительно движения "Шахедов": Группа "Шахедов" из центра Харьковщины курсом на Полтавщину.

"Шахеды" с юга Харьковщины направляются на Днепропетровщину.

19:58, 23 апреля Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

19:51, 23 апреля Группа "Шахедов" в центре Харьковщины курсом на запад.

19:36, 23 апреля "Шахеды" в направлении Харькова с юга.