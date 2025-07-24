На жаль, є жертви. Відомо, що окупанти застосували ФАБ-250 з УМПК, передає 24 Канал.

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Які наслідки російської атаки по Харківщині?

Розпочато досудове розслідування під керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області. Відомо про факт вчинення воєнного злочину росіянами, який призвів до загибелі людей.

Внаслідок російського авіаційного удару по селі Підлиман Борівської СТГ зруйновано помешкання цивільних осіб. Під завалами будівлі, на жаль, було знайдено тіла трьох людей.

Довідка. Універсальний модуль планування та корекції (УМПК) – це російська аеродинамічна система, яка призначена для переобладнання звичайних вільнопадаючих авіабомб, зокрема типів ФАБ-250 і ФАБ-500, у керовані планеруючі боєприпаси. Завдяки цьому модулю значно підвищується точність удару та збільшується дистанція, з якої бомба може бути скинута.

Загинула сім'я переселенців з села Богуславка Ізюмського району – 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.

Це вже не перший воєнний злочин Росії проти мирного населення, яке мешкає у Харківській області. Прокуратура та слідчі поліції задокументували все.