К сожалению, есть жертвы. Известно, что оккупанты применили ФАБ-250 с УМПК, передает 24 Канал.

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Какие последствия российской атаки по Харьковской области?

Начато досудебное расследование под руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области. Известно о факте совершения военного преступления россиянами, которое привело к гибели людей.

В результате российского авиационного удара по селу Подлиман Боровской СТГ разрушены помещения гражданских лиц. Под завалами здания, к сожалению, были найдены тела трех человек.

Справка. Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) – это российская аэродинамическая система, которая предназначена для переоборудования обычных свободнопадающих авиабомб, в частности типов ФАБ-250 и ФАБ-500, в управляемые планирующие боеприпасы. Благодаря этому модулю значительно повышается точность удара и увеличивается дистанция, с которой бомба может быть сброшена.

Погибла семья переселенцев из села Богуславка Изюмского района – 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Это уже не первое военное преступление России против мирного населения, которое живет в Харьковской области. Прокуратура и следователи полиции задокументировали все.