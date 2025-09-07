Почти половина дронов, которыми ночью атаковала Россия, были имитаторами, – Зеленский
- Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав 810 дронов, из которых половина были имитаторами для перегрузки ПВО.
- Украинские силы сбили более 150 целей, а также большую часть выпущенных ракет, включая баллистические.
- Зеленский отметил необходимость масштабирования работы дронов-перехватчиков для противодействия подобным атакам.
- Российские обстрелы за сутки поразили несколько городов, включая Киев, Сумы, Одессу, а в столице продолжаются работы по разбору завалов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью Россия нанесла массированный удар по стране, применив более 400 беспилотников "Шахед" и почти такое же количество дронов-имитаторов. Более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики.
Общее количество дронов было 810. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Что известно о ночной атаке дронов по Украине?
По словам Зеленского, всего в ночном ударе было задействовано 810 дронов, почти половина из которых использовалась Россией для перегрузки украинской ПВО и осложнения ситуации в воздухе. Кроме того, враг выпустил ракеты, в том числе баллистические, значительную часть которых удалось сбить украинским воинам.
Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более чем полторы сотни перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо,
– заявил президент.
Зеленский добавил, что для противодействия подобным атакам необходимо масштабировать работу дронов-перехватчиков, потенциал производства которых есть, а финансирование и контракты обеспечивают их поставки.
За сутки российские обстрелы поражали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. В столице продолжаются работы по разбору завалов, где могут находиться тела пострадавших.
Как отработали силы ПВО?
В ночь на 7 сентября противник нанес комбинированный удар по Украине, использовав 823 средства воздушного нападения.
Силами ПВО сбито/подавлено 751 воздушную цель, в том числе 747 вражеских БпЛА и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.