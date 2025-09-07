Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью Россия нанесла массированный удар по стране, применив более 400 беспилотников "Шахед" и почти такое же количество дронов-имитаторов. Более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики.

Общее количество дронов было 810. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Что известно о ночной атаке дронов по Украине?

По словам Зеленского, всего в ночном ударе было задействовано 810 дронов, почти половина из которых использовалась Россией для перегрузки украинской ПВО и осложнения ситуации в воздухе. Кроме того, враг выпустил ракеты, в том числе баллистические, значительную часть которых удалось сбить украинским воинам.

Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более чем полторы сотни перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что для противодействия подобным атакам необходимо масштабировать работу дронов-перехватчиков, потенциал производства которых есть, а финансирование и контракты обеспечивают их поставки.

За сутки российские обстрелы поражали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. В столице продолжаются работы по разбору завалов, где могут находиться тела пострадавших.

Как отработали силы ПВО?