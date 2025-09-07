Укр Рус
24 Канал Новости Украины Почти половина дронов, которыми ночью атаковала Россия, были имитаторами, – Зеленский
7 сентября, 21:46
2

Почти половина дронов, которыми ночью атаковала Россия, были имитаторами, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав 810 дронов, из которых половина были имитаторами для перегрузки ПВО.
  • Украинские силы сбили более 150 целей, а также большую часть выпущенных ракет, включая баллистические.
  • Зеленский отметил необходимость масштабирования работы дронов-перехватчиков для противодействия подобным атакам.
  • Российские обстрелы за сутки поразили несколько городов, включая Киев, Сумы, Одессу, а в столице продолжаются работы по разбору завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью Россия нанесла массированный удар по стране, применив более 400 беспилотников "Шахед" и почти такое же количество дронов-имитаторов. Более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики.

Общее количество дронов было 810. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Россия снова атакует Украину дронами: где есть опасность

Что известно о ночной атаке дронов по Украине?

По словам Зеленского, всего в ночном ударе было задействовано 810 дронов, почти половина из которых использовалась Россией для перегрузки украинской ПВО и осложнения ситуации в воздухе. Кроме того, враг выпустил ракеты, в том числе баллистические, значительную часть которых удалось сбить украинским воинам.

Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более чем полторы сотни перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо, 
– заявил президент.

Зеленский добавил, что для противодействия подобным атакам необходимо масштабировать работу дронов-перехватчиков, потенциал производства которых есть, а финансирование и контракты обеспечивают их поставки.

За сутки российские обстрелы поражали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. В столице продолжаются работы по разбору завалов, где могут находиться тела пострадавших.

Как отработали силы ПВО?

  • В ночь на 7 сентября противник нанес комбинированный удар по Украине, использовав 823 средства воздушного нападения.

  • Силами ПВО сбито/подавлено 751 воздушную цель, в том числе 747 вражеских БпЛА и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

  • Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.