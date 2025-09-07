Майже половина дронів, якими вночі атакувала Росія, були імітаторами, – Зеленський
- Росія завдала масованого удару по Україні, використавши 810 дронів, з яких половина були імітаторами для перевантаження ППО.
- Українські сили збили понад 150 цілей, а також велику частину випущених ракет, включаючи балістичні.
- Зеленський наголосив на необхідності масштабування роботи дронів-перехоплювачів для протидії подібним атакам.
- Російські обстріли за добу вразили кілька міст, включаючи Київ, Суми, Одесу, а в столиці тривають роботи з розбору завалів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі Росія завдала масованого удару по країні, застосувавши понад 400 безпілотників "Шахед" і майже таку ж кількість дронів-імітаторів. Понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі.
Загальна кількість дронів була 810. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Дивіться також Росія знову атакує Україну дронами: де є небезпека
Що відомо про нічну атаку дронів по Україні?
За словами Зеленського, загалом у нічному ударі було задіяно 810 дронів, майже половина з яких використовувалася Росією для перевантаження української ППО та ускладнення ситуації в повітрі. Крім того, ворог випустив ракети, у тому числі балістичні, значну частину яких вдалося збити українським воїнам.
Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – всім дякую,
– заявив президент.
Зеленський додав, що для протидії подібним атакам необхідно масштабувати роботу дронів-перехоплювачів, потенціал виробництва яких є, а фінансування та контракти забезпечують їхнє постачання.
За добу російські обстріли вражали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя. У столиці продовжуються роботи з розбору завалів, де можуть перебувати тіла постраждалих.
Як відпрацювали сили ППО?
У ніч проти 7 вересня противник завдав комбінованого удару по Україні, використавши 823 засоби повітряного нападу.
Силами ППО збито/подавлено 751 повітряну ціль, зокрема 747 ворожих БпЛА та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".
Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.