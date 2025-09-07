Укр Рус
7 сентября, 18:42
Россия снова атакует Украину дронами: где есть опасность

Сергей Попович

Вечером 7 сентября Россия начала очередную атаку на Украину дронами. Группы вражеских БпЛА залетели с востока.

О том, где сейчас вражеские БпЛА, какой курс они держат и как распространяются тревоги – рассказывает 24 Канал.

Где сейчас вражеские дроны?

 

В каких областях воздушная тревога: смотрите на карте

18:29, 07 сентября

Борисполь – ударный БпЛА в направлении города!

18:22, 07 сентября

БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).

18:05, 07 сентября

Несколько групп вражеских БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.