7 вересня, 18:42
2

Росія знову атакує Україну дронами: де є небезпека

Сергій Попович

Ввечері 7 вересня Росія почала чергову атаку на Україну дронами. Групи ворожих БпЛА залетіли зі сходу.

Про те, де зараз ворожі БпЛА, який курс вони тримають та як поширюються тривоги – розповідає 24 Канал.

Де зараз ворожі дрони?

 

У яких областях повітряна тривога: дивіться на карті

19:02, 07 вересня

Ворожий БпЛА на Київщині курсом на Обухів.

18:29, 07 вересня

Бориспіль – ударний БпЛА у напрямку міста!

18:22, 07 вересня

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).

18:05, 07 вересня

Декілька груп ворожих БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.