7 вересня, 18:42
Росія знову атакує Україну дронами: де є небезпека
Ввечері 7 вересня Росія почала чергову атаку на Україну дронами. Групи ворожих БпЛА залетіли зі сходу.
Про те, де зараз ворожі БпЛА, який курс вони тримають та як поширюються тривоги – розповідає 24 Канал.
Де зараз ворожі дрони?
У яких областях повітряна тривога: дивіться на карті
19:02, 07 вересня
Ворожий БпЛА на Київщині курсом на Обухів.
18:29, 07 вересня
Бориспіль – ударний БпЛА у напрямку міста!
18:22, 07 вересня
БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).
18:05, 07 вересня
Декілька груп ворожих БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.