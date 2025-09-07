Ввечері 7 вересня Росія почала чергову атаку на Україну дронами. Групи ворожих БпЛА залетіли зі сходу.

Про те, де зараз ворожі БпЛА, який курс вони тримають та як поширюються тривоги – розповідає 24 Канал.

Де зараз ворожі дрони?

У яких областях повітряна тривога: дивіться на карті