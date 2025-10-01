"Шахеды" теперь могут бить по движущимся объектам: атакован поезд на Черниговщине
- Россия использовала новую модификацию "Шахедов" с ночной оптикой для атаки на украинский железнодорожный эшелон, перевозивший топливо, на расстоянии 150 – 200 км от границы на Черниговщине.
- Новая модель дронов, впервые зафиксирована в июне, имеет иранское происхождение и оснащена мощным мини-компьютером Nvidia Jetson Orin, способным обрабатывать видео и выполнять задачи автономного распознавания целей.
Новая модель "Шахеда" с ночной камерой была применена для поиска украинского железнодорожного эшелона. Группа российских БпЛА атаковала поезд.
Он перевозил цистерны с топливом на расстоянии 150 – 200 километров от государственной границы на Черниговщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Что известно об атаке российского "Шахеда" по поезду?
Россия применила новую модификацию "Шахедов" с ночной оптикой для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время движения – кадры опубликовал пропагандистский канал.
Группа вражеских БПЛА поразила поезд с цистернами для топлива на расстоянии примерно 150 – 200 километров от государственной границы. Первый беспилотник попал в локомотив и заставил эшелон остановиться, после чего следующие дроны добивали платформы и цистерны. По сообщению оккупантов, один из снарядов также попал в резервуары с ГСМ вблизи села Бобровица на Черниговщине.
Примечательно, что вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.
Новый тип "Шахедов" впервые был зафиксирован в июне: украинские силы в тот день сбили один аппарат на сумском направлении. Аналитики ГУР указали на иранское происхождение – в обломках нашли характерные материалы, компоновки электроники и мощный мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, способный обрабатывать видео и выполнять задачи автономного распознавания целей.
В то же время обнародованные ролики показывают, что во время операции дроны держали устойчивую связь с российскими операторами – это свидетельствует либо об использовании сети ретрансляторов, или о присутствии наземной станции связи рядом с районом поражения.
Ранее "Милитарный" публиковал документы о сотрудничестве России и Ирана, где упоминалась линейка Shahed-236 с оптической системой наведения и ретранслятором; такие комплексы могут сочетать автономный режим и управление оператором в радиусе нескольких сотен километров.
Принцип работы ударного беспилотника Shahed-236 / Фото "Милитарного"
По доступным оценкам, дальность действия комплекса под управлением человека достигала около 220 километров, а в автономном режиме – значительно больше. В более старых отчетах приведены и ориентировочные стоимости: если в 2022 году Shahed-136 оценивали примерно в 193 тысяч долларов, то в документах России фигурировала значительно более высокая цифра – около 900 тысяч долларов, что, вероятно, включало расходы на локализацию или лицензионное производство.
Как дроны-камикадзе атаковали Украину 1 октября?
В Сумах прогремели взрывы после объявления тревоги. Взрывы произошли в 10:51, в 12:55 и в 14:02 после предупреждения о дронах с северо-востока. Впоследствии стало известно о частичном исчезновении света в Сумах и Ахтырке.
Взрывы раздавались также в Киеве. Вероятно, была слышна работа противовоздушной обороны.
В ночь на 1 октября российская армия атаковала Украину 49 дронами, из которых 44 были сбиты украинской ПВО. Также враг запускал противокорабельную ракету "Оникс" и 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М".