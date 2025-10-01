Новая модель "Шахеда" с ночной камерой была применена для поиска украинского железнодорожного эшелона. Группа российских БпЛА атаковала поезд.

Он перевозил цистерны с топливом на расстоянии 150 – 200 километров от государственной границы на Черниговщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Что известно об атаке российского "Шахеда" по поезду?

Россия применила новую модификацию "Шахедов" с ночной оптикой для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время движения – кадры опубликовал пропагандистский канал.

Группа вражеских БПЛА поразила поезд с цистернами для топлива на расстоянии примерно 150 – 200 километров от государственной границы. Первый беспилотник попал в локомотив и заставил эшелон остановиться, после чего следующие дроны добивали платформы и цистерны. По сообщению оккупантов, один из снарядов также попал в резервуары с ГСМ вблизи села Бобровица на Черниговщине.

Примечательно, что вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.

Новый тип "Шахедов" впервые был зафиксирован в июне: украинские силы в тот день сбили один аппарат на сумском направлении. Аналитики ГУР указали на иранское происхождение – в обломках нашли характерные материалы, компоновки электроники и мощный мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, способный обрабатывать видео и выполнять задачи автономного распознавания целей.

В то же время обнародованные ролики показывают, что во время операции дроны держали устойчивую связь с российскими операторами – это свидетельствует либо об использовании сети ретрансляторов, или о присутствии наземной станции связи рядом с районом поражения.

Ранее "Милитарный" публиковал документы о сотрудничестве России и Ирана, где упоминалась линейка Shahed-236 с оптической системой наведения и ретранслятором; такие комплексы могут сочетать автономный режим и управление оператором в радиусе нескольких сотен километров.



Принцип работы ударного беспилотника Shahed-236 / Фото "Милитарного"

По доступным оценкам, дальность действия комплекса под управлением человека достигала около 220 километров, а в автономном режиме – значительно больше. В более старых отчетах приведены и ориентировочные стоимости: если в 2022 году Shahed-136 оценивали примерно в 193 тысяч долларов, то в документах России фигурировала значительно более высокая цифра – около 900 тысяч долларов, что, вероятно, включало расходы на локализацию или лицензионное производство.

Как дроны-камикадзе атаковали Украину 1 октября?