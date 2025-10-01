"Шахеди" тепер можуть бити по рухомих об'єктах: атаковано поїзд на Чернігівщині
- Росія використовувала нову модифікацію "Шахедів" із нічною оптикою для атаки на український залізничний ешелон, що перевозив пальне, на відстані 150 – 200 км від кордону на Чернігівщині.
- Нова модель дронів, вперше зафіксована в червні, має іранське походження та оснащена потужним мінікомп’ютером Nvidia Jetson Orin, здатним обробляти відео та виконувати завдання автономного розпізнавання цілей.
Нова модель "Шахеда" з нічною камерою була застосована для пошуку українського залізничного ешелону. Група російських БпЛА атакувала поїзд.
Він перевозив цистерни з паливом на відстані 150 – 200 кілометрів від державного кордону на Чернігівщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".
Що відомо про атаку російського "Шахеда" по поїзду?
Росія застосувала нову модифікацію "Шахедів" із нічною оптикою для пошуку й ураження українського залізничного ешелону просто під час руху – кадри опублікував пропагандистський канал.
Група ворожих БПЛА вразила потяг з цистернами для палива на відстані приблизно 150 – 200 кілометрів від державного кордону. Перший безпілотник влучив у локомотив і змусив ешелон зупинитися, після чого наступні дрони добивали платформи та цистерни. За повідомленням окупантів, один зі снарядів також потрапив у резервуари з ПММ поблизу села Бобровиця на Чернігівщині.
Примітно, що ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.
Новий тип "Шахедів" уперше був зафіксований у червні: українські сили того дня збили один апарат на сумському напрямку. Аналітики ГУР вказали на іранське походження – в уламках знайшли характерні матеріали, компонування електроніки та потужний мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, здатний обробляти відео й виконувати завдання автономного розпізнавання цілей.
Водночас оприлюднені ролики показують, що під час операції дрони тримали стійкий зв’язок з російськими операторами – це свідчить або про використання мережі ретрансляторів, або про присутність наземної станції зв’язку поруч із районом ураження.
Раніше "Мілітарний" публікував документи про співпрацю Росії та Ірану, де згадувалася лінійка Shahed-236 із оптичною системою наведення та ретранслятором; такі комплекси можуть поєднувати автономний режим і управління оператором в радіусі кількох сотень кілометрів.
Принцип роботи ударного безпілотника Shahed-236 / Фото "Мілітарного"
За доступними оцінками, дальність дії комплексу під управлінням людини сягала близько 220 кілометрів, а в автономному режимі – значно більше. У старіших звітах наведено й орієнтовні вартості: якщо в 2022 році Shahed-136 оцінювали приблизно в 193 тисяч доларів, то в документах Росії фігурувала значно вища цифра – близько 900 тисяч доларів, що, ймовірно, включало витрати на локалізацію або ліцензійне виробництво.
Як дрони-камікадзе атакували Україну 1 жовтня?
У Сумах пролунали вибухи після оголошення тривоги. Вибухи сталися о 10:51, о 12:55 та о 14:02 після попередження про дрони з північного сходу. Згодом стало відомо про часткове зникнення світла в Сумах та Охтирці.
Вибухи лунали також у Києві. Ймовірно, було чутно роботу протиповітряної оборони.
У ніч на 1 жовтня російська армія атакувала Україну 49 дронами, з яких 44 було збито українською ППО. Також ворог запускав протикорабельну ракету "Онікс" та 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М".