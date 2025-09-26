В ночь на 26 сентября российские захватчики в очередной раз терроризировали Украину. Враг запустил по нашей стране 154 ударных дрона и беспилотники других типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке дронов?

Защитники Украины рассказали, что россияне запустили 154 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов с направлений:

Брянск,

Орел,

Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– объяснили в Воздушных Силах.

Известно, что по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на 1 локации.

Как отработали силы ПВО / Фото Воздушных сил

Российский террор Украины: какие регионы атаковал враг?