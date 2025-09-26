Враг запустил по Украине более 150 дронов: как отработали силы ПВО
- Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 128 из 154 вражеских беспилотников, запущенных Россией.
- Было зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 9 локациях и падение обломков на одной локации.
В ночь на 26 сентября российские захватчики в очередной раз терроризировали Украину. Враг запустил по нашей стране 154 ударных дрона и беспилотники других типов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Российские войска запускали ударные БПЛА: где была угроза "Шахедов"
Что известно об атаке дронов?
Защитники Украины рассказали, что россияне запустили 154 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов с направлений:
- Брянск,
- Орел,
- Миллерово.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– объяснили в Воздушных Силах.
Известно, что по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
В то же время зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на 1 локации.
Как отработали силы ПВО / Фото Воздушных сил
Российский террор Украины: какие регионы атаковал враг?
Напомним, что российские оккупанты атаковали Сумскую область около 04:20 26 сентября. В результате удара повреждены жилые дома, также могут быть перебои с электроснабжением и газоснабжением.
Кроме этого, утром 26 сентября враг массированно обстрелял Херсон. В городе зафиксировано более 15 попаданий управляемых авиабомб.
Во время атаки количество российских самолетов в небе возросло до 7, повреждено административное здание и девять частных домов.