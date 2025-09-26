У ніч проти 26 вересня російські загарбники вкотре тероризували Україну. Ворог запустив по нашій країні 154 ударних дрони та безпілотники інших типів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку дронів?

Захисники України розповіли, що росіяни запустили 154 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотників інших типів із напрямків:

Брянськ,

Орел,

Міллєрово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– пояснили в Повітряних Силах.

Відомо, що станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 1 локації.

Як відпрацювали сили ППО / Фото Повітряних сил

Російський терор України: які регіони атакував ворог?