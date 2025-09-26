Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.

Що відомо про атаку дронів?

Захисники України розповіли, що росіяни запустили 154 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотників інших типів із напрямків:

Брянськ,

Орел,

Міллєрово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– пояснили в Повітряних Силах.

Відомо, що станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 1 локації.

Як відпрацювали сили ППО / Фото Повітряних Сил

Російський терор України: які регіони атакував ворог?