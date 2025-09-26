Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.
Що відомо про атаку дронів?
Захисники України розповіли, що росіяни запустили 154 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотників інших типів із напрямків:
- Брянськ,
- Орел,
- Міллєрово.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– пояснили в Повітряних Силах.
Відомо, що станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 1 локації.
Як відпрацювали сили ППО / Фото Повітряних Сил
Російський терор України: які регіони атакував ворог?
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Сумську область близько 04:20 26 вересня. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також можуть бути перебої з електропостачання та газопостачанням.
Крім цього, зранку 26 вересня ворог масовано обстріляв Херсон. У місті зафіксовано понад 15 влучань керованих авіабомб.
Під час атаки кількість російських літаків у небі зросла до 7, пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.