12 октября, 20:24
Атака дронами продолжается снова: где сейчас существует опасность

Дарья Смородская

Российская армия с вечера 12 октября атакует Украину "Шахедами" и другими дронами. В ряде областей раздается воздушная тревога, дроны фиксируют над разными городами.

О том, где сейчас движутся вражеские дроны-камиказде, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы рекомендуем не пренебрегать безопасностью.

Где летят "Шахеды"?

Опасность для областей: интерактивная карта воздушных тревог в Украине

 

20:33, 12 октября

БпЛА на Сумщине, в районе Краснополья, курсом на Белгородскую область России.

20:31, 12 октября

  • БпЛА на востоке Днепропетровской области, курсом на юго-западное направление.
  • БпЛА на Харьков с севера.
20:26, 12 октября

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:18, 12 октября

БпЛА на востоке от Запорожья, курсом на город.

19:51, 12 октября

Угроза применения баллистического вооружения с севера.

19:14, 12 октября

БпЛА в центре и на востоке Харьковской области, на юго-восточное направление.

18:40, 12 октября

БпЛА на Харьков с севера.

18:39, 12 октября

Разведывательный БпЛА в акватории Черного моря вблизи Одессы.

18:19, 12 октября

БпЛА на Харьков с севера.

17:47, 12 октября

БпЛА в центре Черниговщины, курсом на юг и восток.

 