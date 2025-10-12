Российская армия с вечера 12 октября атакует Украину "Шахедами" и другими дронами. В ряде областей раздается воздушная тревога, дроны фиксируют над разными городами.

О том, где сейчас движутся вражеские дроны-камиказде, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы рекомендуем не пренебрегать безопасностью.

Где летят "Шахеды"?

Опасность для областей: интерактивная карта воздушных тревог в Украине