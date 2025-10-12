Атака дронами триває знову: де зараз існує небезпека
Російська армія з вечора 12 жовтня атакує Україну "Шахедами" та іншими дронами. У низці областей лунає повітряна тривога, дрони фіксують над різними містами.
Про те, де зараз рухаються ворожі дрони-каміказде, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози рекомендуємо не нехтувати безпекою.
Де летять "Шахеди"?
Небезпека для областей: інтерактивна карта повітряних тривог в Україні
БпЛА на Сумщині, в районі Краснопілля, курсом на Бєлгородську область Росії. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на сході від Запоріжжя, курсом на місто. Загроза застосування балістичного озброєння з півночі. БпЛА в центрі та на сході Харківскої області, на південно-східний напрямок. БпЛА на Харків з півночі. Розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу Одеси. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА в центрі Чернігівщини, курсом на південь та на схід.
