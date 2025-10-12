Укр Рус
12 жовтня, 20:24
4

Атака дронами триває знову: де зараз існує небезпека

Дар'я Смородська

Російська армія з вечора 12 жовтня атакує Україну "Шахедами" та іншими дронами. У низці областей лунає повітряна тривога, дрони фіксують над різними містами.

Про те, де зараз рухаються ворожі дрони-каміказде, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози рекомендуємо не нехтувати безпекою.

Де летять "Шахеди"?

20:33, 12 жовтня

БпЛА на Сумщині, в районі Краснопілля, курсом на Бєлгородську область Росії.

20:31, 12 жовтня

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на Харків з півночі.
20:26, 12 жовтня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:18, 12 жовтня

БпЛА на сході від Запоріжжя, курсом на місто.

19:51, 12 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

19:14, 12 жовтня

БпЛА в центрі та на сході Харківскої області, на південно-східний напрямок.

18:40, 12 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

18:39, 12 жовтня

Розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря поблизу Одеси.

18:19, 12 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

17:47, 12 жовтня

БпЛА в центрі Чернігівщини, курсом на південь та на схід.

 