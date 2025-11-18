45 дронов атаковали Днепр: каковы масштабы разрушений в городе и как чувствуют себя раненые

Россияне ночью массированно атаковали Днепр. Под вражеской атакой снова оказались жилые дома. Оккупанты вызвали пожары в городе, а два человека получили ранения.

О последствиях атаки на Днепр рассказали в районной военной администрации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы РВА Вячеслава Мамонова в эфире телемарафона.

Какие последствия атаки дронов на Днепр?

Вражеские дроны повредили в Днепре около 10 многоэтажек, частные домовладения, гаражи, предприятия, СТО, заведение питания, магазины и киоски. В результате пожара загорелись более 20 авто, три машины были уничтожены полностью.

Травмы получили 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, их госпитализировали.

Ночью враг массированно атаковал Днепр и район. Применено около 45 средств поражения в виде БпЛА. На сейчас имеем двух пострадавших, они в состоянии средней тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь,

– отметил Вячеслав Мамонов.

Начальник РВА добавил, что все пожары, возникшие в городе во время атаки, ликвидировали спасатели ГСЧС. Во время удара БпЛА в домах было выбито около 700 окон и три кровли.

В Днепре из-за атаки повреждена инфраструктура / Фото из телеграмма Днепропетровской ОГА

В Новоалександровской общине Днепровского района в результате атаки загорелась пристройка в частном домовладении, там обошлось без пострадавших.

Российская атака не вызвала потребность в дополнительных отключениях света. Ситуация в регионе не изменилась, там продолжаются плановые ограничения электроснабжения.

Где еще были повреждения из-за атаки на Днепр 18 ноября?