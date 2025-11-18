45 дронів атакували Дніпро: які масштаби руйнувань у місті та як почуваються поранені

Росіяни вночі масовано атакували Дніпро. Під ворожою атакою знову опинилися житлові будинки. Окупанти спричинили пожежі в місті, а двоє людей зазнали поранень.

Про наслідки атаки на Дніпро розповіли в районній військовій адміністрації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави РВА В'ячеслава Мамонова в ефірі телемарафону.

Дивіться також Влучання на 15 локаціях: росіяни тероризували Україну понад 110 БпЛА та балістикою

Які наслідки атаки дронів на Дніпро?

Ворожі дрони понівечили у Дніпрі близько 10 багатоповерхівок, приватні домоволодіння, гаражі, підприємства, СТО, заклад харчування, магазини та кіоски. Унаслідок пожежі загорілися понад 20 авто, три машини були знищені повністю.

Травми отримали 59-річна жінка та 67-річний чоловік, їх госпіталізували.

Вночі ворог масовано атакував Дніпро і район. Застосовано близько 45 засобів ураження у вигляді БпЛА. На зараз маємо двох постраждалих, вони в стані середньої тяжкості перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна допомога,

– зазначив В'ячеслав Мамонов.

Начальник РВА додав, що всі пожежі, що виникли в місті під час атаки, ліквідували рятувальники ДСНС. Під час удару БпЛА в будинках було вибито близько 700 вікон та три покрівлі.

У Дніпрі через атаку пошкоджено інфраструктуру / Фото з телеграму Дніпропетровської ОВА

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок атаки загорілася прибудова у приватному домоволодінні, там обійшлося без постраждалих.

Російська атака не спричинила потребу в додаткових відключеннях світла. Ситуація в регіоні не змінилася, там тривають планові обмеження електропостачання.

Де ще були пошкодження через атаку на Дніпро 18 листопада?