Окрім того, деякі потяги вирушили з затримкою. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Які наслідки атаки на Дніпро?

В Укрзалізниці розповіли, що вибухова хвиля вибила декілька вікон у вагонах і на вокзалі, а регіон частково знеструмлено. Тож залізничники залучили резервні тепловози, рух повністю поновлено. Зокрема, із затримкою близько 2,5 години вирушили поїзди:

  • 31 Запоріжжя – Перемишль;
  • 119 Дніпро – Холм.

Їхні пасажири та бригади, а також приміського поїзда 6044 П'ятихатки – Дніпро, протягом усієї ворожої атаки перебували в укритті вокзалу, постраждалих немає.

Окрім того, унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра". Виникла пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджені перекриття та дах.

Наслідки атаки на Дніпро 17 листопада 2025 - пошкоджений офіс Суспільного
Пошкоджена будівля редакції в Дніпрі / Фото Суспільного

У момент атаки співробітників у редакції не було,
– уточнили журналісти.

Що відомо про наслідки іншої атаки?

  • Увечері 17 листопада вибухи також пролунали на Харківщині. Росіяни запустили на Берестин балістику.

  • Згодом у лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення.

  • Загалом відомо про 9 постраждалих. Серед них 7 госпіталізованих із вибуховими травмами, ще 2 людей отримали гостру реакцію на стрес.