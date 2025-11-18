Окрім того, деякі потяги вирушили з затримкою. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Які наслідки атаки на Дніпро?

В Укрзалізниці розповіли, що вибухова хвиля вибила декілька вікон у вагонах і на вокзалі, а регіон частково знеструмлено. Тож залізничники залучили резервні тепловози, рух повністю поновлено. Зокрема, із затримкою близько 2,5 години вирушили поїзди:

31 Запоріжжя – Перемишль;

119 Дніпро – Холм.

Їхні пасажири та бригади, а також приміського поїзда 6044 П'ятихатки – Дніпро, протягом усієї ворожої атаки перебували в укритті вокзалу, постраждалих немає.

Окрім того, унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра". Виникла пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджені перекриття та дах.



Пошкоджена будівля редакції в Дніпрі / Фото Суспільного

У момент атаки співробітників у редакції не було,

– уточнили журналісти.

Що відомо про наслідки іншої атаки?