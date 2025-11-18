Про наслідки атаки на Дніпро розповіли в районній військовій адміністрації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави РВА В'ячеслава Мамонова в ефірі телемарафону.
Які наслідки атаки дронів на Дніпро?
Ворожі дрони понівечили у Дніпрі близько 10 багатоповерхівок, приватні домоволодіння, гаражі, підприємства, СТО, заклад харчування, магазини та кіоски. Унаслідок пожежі загорілися понад 20 авто, три машини були знищені повністю.
Травми отримали 59-річна жінка та 67-річний чоловік, їх госпіталізували.
Вночі ворог масовано атакував Дніпро і район. Застосовано близько 45 засобів ураження у вигляді БпЛА. На зараз маємо двох постраждалих, вони в стані середньої тяжкості перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна допомога,
– зазначив В'ячеслав Мамонов.
Начальник РВА додав, що всі пожежі, що виникли в місті під час атаки, ліквідували рятувальники ДСНС. Під час удару БпЛА в будинках було вибито близько 700 вікон та три покрівлі.
У Дніпрі через атаку пошкоджено інфраструктуру / Фото з телеграму Дніпропетровської ОВА
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок атаки загорілася прибудова у приватному домоволодінні, там обійшлося без постраждалих.
Російська атака не спричинила потребу в додаткових відключеннях світла. Ситуація в регіоні не змінилася, там тривають планові обмеження електропостачання.
Де ще були пошкодження через атаку на Дніпро 18 листопада?
Будівля офісу "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра" зазнала значних руйнувань під час обстрілу російськими БпЛА. Там виникла пожежа, повилітали вікна та двері, а також пошкоджені перекриття й дах. Міський голова відреагував на атаку на медійників, зазначивши, що росіяни "перевершили самі себе".
На залізничному вокзалі Дніпра вибухова хвиля вибила декілька вікон у вагонах і приміщенні Для пересування потягів довелося залучити резервні тепловози. Рух повністю відновлено, але потяги Запоріжжя – Перемишль та Дніпро – Хелм вирушили із затримкою. Пасажири перебували в укритті.